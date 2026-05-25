Settore Giovanile – L’Under 18 è terza. Tra poco i playoff

L’Under 18 allenata da Luigi Della Rocca viene sconfitta di misura nel match casalingo contro il Sassuolo. 1-0 il risultato finale in favore dei neroverdi, passati in vantaggio al 31’ e poi determinati nel proteggere il risultato nonostante la spinta del Bologna. Per i rossoblù un ko che ufficializza il terzo posto alla fine della stagione regolare, quando manca una sola giornata prima dei playoff. Ora ci sarà da definire il percorso per puntare allo Scudetto, ma intanto il cammino e i miglioramenti di tutta la squadra sono stati tanti ed evidenti.