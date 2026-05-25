Mercato – C’è anche Pisacane per il post Italiano?

Determinante un incontro in settimana tra il tecnico e la dirigenza rossoblù, dove verranno messi sul piatto i paletti per il futuro ed eventuali proposte dal mercato nel caso in cui Italiano dovesse chiedere di essere liberato. Ovviamente, il Bologna deve farsi trovare pronto in caso di addio e sta sondando le piste dei vari e papabili sostituti. Per Tmw, in lista ci sarebbe anche Fabio Pisacane, che ha condotto il Cagliari alla salvezza alla sua prima stagione in Serie A. L'allenatore ha raggiunto un rinnovo automatico per la permanenza in massima categoria, ma il mercato si sta muovendo e anche il Bologna avrebbe chiesto informazioni. Nel frattempo, ieri Pisacane ha parlato così dopo la vittoria sul Milan: "Mi vedo qui al Cagliari, da qualche settimana mi fate delle domande ed è normale, ma i matrimoni si fanno in due. Comunque penso che la società sia contenta".