Settore Giovanile: due pareggi e una sconfitta Under 18, 16 e 15

L’Under 18 allenata da Luigi Della Rocca pareggia 1-1 nel match casalingo giocato ieri contro la Lazio. I rossoblù, dopo essere andati in vantaggio al 25’ con il solito Tordiglione, hanno resistito alle avanzate biancocelesti fino al 95’, minuto in cui Barone è riuscito a realizzare il gol del definitivo pareggio quasi a tempo scaduto. In seguito a questo risultato, però, il Bologna muove ancora la classifica confermando l’imbattibilità dopo tre giornate, salendo così a 7 punti.