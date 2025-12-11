Serie A, si pensa all’orario delle 20 per aiutare Gattuso in vista degli spareggi

Da tempo in Lega Serie A si pensa di anticipare l'orario di inizio delle partite serali dalle 20.45 alle 20, una proposta nata dal presidente Ezio Maria Simonelli ma per ora messa in standby da Dazn, che non vuole un calo di ascolti e con gli slot orari assegnati fino al 2029 e relativi partner pubblicitari.

L'idea, però, può tornare buona per la trentesima giornata di campionato, ovvero quella che anticipa gli spareggi mondiali in cui sarà impegnata la nazionale italiana di Gennaro Gattuso. La Lega, per aiutare il ct, potrebbe anticipare alle 20 il big match per dare qualche ora in più a Gattuso in vista del doppio confronto mondiale. Non potendo spostare l'intera giornata, a marzo c'è l'andata delle semifinali di Coppa Italia e anche gli ottavi di finale di Champions ed Europa League, l'unica soluzione è provare ad anticipare l'orario di gioco, riportando in auge l'idea delle 20. Lo riporta il Corriere della Sera.