Ranking Uefa, la Champions ci tiene dietro alla Germania: la situazione

Due vittorie e due sconfitte. Inter e Napoli non hanno dato punti al ranking, mentre Juve e Atalanta sì. In Champions le cose sono andate a corrente alternata per l'Italia che va a caccia della seconda posizione nel ranking che significherebbe un posto in più nella coppa dalle grandi orecchie.

La Germania resta avanti, con la vittoria del Bayern e i pareggi di Dortmund e Leverkusen, così i risultati di Europa League e Conference diranno molto della situazione. I tedeschi si giocano le carte Stoccarda, agile match casalingo con Tel Aviv, Friburgo, in casa contro il Salisburgo, e Magonza in trasferta a Lech. L'Italia avrà invece due trasferte difficili con la Roma a Glasgow e il Bologna a Vigo, mentre in Conference ci sarà Fiorentina-Dinamo Kiev. Questo il ranking. 1. Inghilterra (9 su 9) 12.333, 2. Germania (7 su 7) 10.6783, Italia (7 su 7) 10.214, 4. Spagna (8 su 8) 9.875, 5. Portogallo (4 su 5) 9.800 -