Celta-Bologna in diretta tv e radio: ecco come seguirla

Il calcio d'inizio è alle ore 21, in un match importante tra due formazioni vicine in classifica (Celta a 9 e Bologna a 8), con diretta esclusiva a pagamento sui canali Sky Sport. Canali di riferimento Sky Sport Calcio, 202, e Sky Sport 253, in streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronaca di Daniele Barone e Lorenzo Minotti. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.