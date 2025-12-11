Carlino – Emergenza Bologna, Lucumi prova a stringere i denti

Quella di stasera sarà una partita importante, i giocatori del Bologna sono chiamati a stringere i denti. Il primo che lo farà è John Lucumi, che ha chiuso nel cassetto i problemi fisici per riuscire ad essere presente al centro della difesa questa sera.Dato il periodo di emergenza che sta attraversando la squadra di Italiano il centrale colombiano ha risposto presente durante l'ultima rifinitura a Casteldebole.