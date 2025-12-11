Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Miranda: “Celta Vigo squadra forte, ma noi la partita l’abbiamo preparata bene”

news

Miranda: “Celta Vigo squadra forte, ma noi la partita l’abbiamo preparata bene”

Miranda: “Celta Vigo squadra forte, ma noi la partita l’abbiamo preparata bene” - immagine 1
Il commento del terzino rossoblù alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo
Redazione TuttoBolognaWeb

Le parole di Juan Miranda in conferenza stampa:

"Per me è un momento speciale tornare qui in Spagna. Sono sicuro che sarà una partita molto difficile contro una grande squadra allenata da un grande allenatore che domanica ha battuto il Real Madrid senza subire reti. Noi però a Bologna abbiamo lavorato bene e sappiamo quello che dobbiamo fare secondo le indicazioni del Mister. Faremo di tutto per provare a portare a casa la vittoria".

Leggi anche
CorSport – Celta Vigo, con le italiane mai ko da 25 anni
Gazzetta – Non solo la Roma, anche il Milan su Zirkzee

© RIPRODUZIONE RISERVATA