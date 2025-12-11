Le parole di Juan Miranda in conferenza stampa:
Miranda: “Celta Vigo squadra forte, ma noi la partita l’abbiamo preparata bene”
Il commento del terzino rossoblù alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo
"Per me è un momento speciale tornare qui in Spagna. Sono sicuro che sarà una partita molto difficile contro una grande squadra allenata da un grande allenatore che domanica ha battuto il Real Madrid senza subire reti. Noi però a Bologna abbiamo lavorato bene e sappiamo quello che dobbiamo fare secondo le indicazioni del Mister. Faremo di tutto per provare a portare a casa la vittoria".
