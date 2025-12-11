Tutto Bologna Web
Gazzetta – Non solo la Roma, anche il Milan su Zirkzee

L'ex bomber del Bologna è finito nel mirino del Milan, questo il punto della Gazzetta.
L'attaccante olandese ex Bologna è finito anche nel mirino di Tare, ds del Milan. Alla corsa per aggiudicarsi Joshua Zirkzee, oltre alla Roma si è aggiunto anche il Diavolo.

Visti i continui infortuni di Leao Pulisic e lo scarso rendimento di Gimenez Nkunku, la dirigenza rossonera ha iniziato a sondare il mercato per poter regalare ad Allegri un altro attaccante. La concretezza dell'affare Zirkzee dipenderà soprattutto dalla situazione di Gimenez: senza l'eventuale uscita dell'attaccante messicano, difficilmente si affonderà il colpo per l'olandese. Il percorso allo United dell'ex bomber rossoblù, fino ad ora, non è stato il massimo, ma i Red Devils aprirebbero ad un suo possibile prestito solamente con obbligo di riscatto a giugno. Il Milan preferirebbe un semplice diritto di riscatto fissato sui 35 milioni. Anche a causa della Coppa d'Africa, che vedrà impegnati Mbeumo Diallo, l'olandese difficilmente si allontanerà da Manchester prima della fine del mercato invernale. L'interesse del Milan è concreto: Zirkzee non è il centravanti d'area che servirebbe ai rossoneri, ma ha un talento sopra la media e conosce già il calcio italiano.

