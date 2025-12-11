CorSport – Jolly Miranda: “Siamo pronti”

Chi meglio di Juan Miranda può conoscere il Celta Vigo. Il terzino spagnolo ha affrontato i galiziani già 5 volte in carriera, l'ultima ad aprile 2024. "Il Celta sta facendo molto bene negli ultimi tempi, la vittoria con il Real Madrid ne è la dimostrazione. Ha un grande allenatore e gioca individualmente e tatticamente.", queste le parole del laterale spagnolo sui suoi avversari in conferenza stampa.