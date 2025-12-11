Chi meglio di Juan Miranda può conoscere il Celta Vigo. Il terzino spagnolo ha affrontato i galiziani già 5 volte in carriera, l'ultima ad aprile 2024. "Il Celta sta facendo molto bene negli ultimi tempi, la vittoria con il Real Madrid ne è la dimostrazione. Ha un grande allenatore e gioca individualmente e tatticamente.", queste le parole del laterale spagnolo sui suoi avversari in conferenza stampa.
CorSport – Jolly Miranda: “Siamo pronti”
Il laterale mancino conosce il Celta, questa l'analisi del Corriere dello Sport sulle sue parole.
Miranda è uno dei giocatori più utilizzati nell'ultimo periodo: finora ha giocato 12 partite di campionato e 3 di Europa League superando i 1000 minuti in stagione. Italiano deciderà l'impiego di Miranda in base alla composizione della difesa, considerando che domenica al Dall'Ara arriverà la Juventus e poi si volerà in Arabia per affrontare l'Inter in Supercoppa. Miranda, così come i compagni, vuole andare avanti in tutte le competizioni, tuttavia, sa che per riuscirci bisognerà percorrere un passo alla volta.
