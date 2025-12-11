Tutto Bologna Web
CorSport – Jolly Miranda: “Siamo pronti”

Il laterale mancino conosce il Celta, questa l'analisi del Corriere dello Sport sulle sue parole.
Redazione TuttoBolognaWeb

Chi meglio di Juan Miranda può conoscere il Celta Vigo. Il terzino spagnolo ha affrontato i galiziani già 5 volte in carriera, l'ultima ad aprile 2024. "Il Celta sta facendo molto bene negli ultimi tempi, la vittoria con il Real Madrid ne è la dimostrazione. Ha un grande allenatore e gioca individualmente e tatticamente.", queste le parole del laterale spagnolo sui suoi avversari in conferenza stampa.

Miranda è uno dei giocatori più utilizzati nell'ultimo periodo: finora ha giocato 12 partite di campionato e 3 di Europa League superando i 1000 minuti in stagione. Italiano deciderà l'impiego di Miranda in base alla composizione della difesa, considerando che domenica al Dall'Ara arriverà la Juventus e poi si volerà in Arabia per affrontare l'Inter in Supercoppa. Miranda, così come i compagni, vuole andare avanti in tutte le competizioni, tuttavia, sa che per riuscirci bisognerà percorrere un passo alla volta.

