CorSport – Bologna, caccia al colpo a Vigo

Non solo in difesa, i rossoblù si ritrovano con gli uomini contati anche a centrocampo: Ferguson ha saltato l'allenamento di ieri a causa di un'influenza. Una cosa è sicura: Italiano proverà a tirare fuori il meglio anche da questa situazione, il tecnico del Bologna non si è mai pianto addosso e ha sempre saputo vincere anche disponendo di un organico limitato. Il motivo è sempre lo stesso: al di là di chi gioca, il Bologna mantiene sempre la propria identità e sicuramente lo farà anche a Vigo. Servirà quindi una mezza impresa, ma i ragazzi di Italiano credono nelle loro potenzialità e proveranno ad aggredire la partita. D'altra parte il discorso alla squadra da parte dell'allenatore non è mancato: Italiano vuole un Bologna più arrabbiato di quello visto all'Olimpico, sa che la partita è quasi decisiva e pretende determinazione e un atteggiamento giusto in entrambe le fasi del gioco.