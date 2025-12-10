Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa:
tuttobolognaweb news Italiano: “In palio nove punti per centrare il secondo turno. Come stanno Ferguson e Lucumi?…
news
Italiano: “In palio nove punti per centrare il secondo turno. Come stanno Ferguson e Lucumi?…
Le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia del match di Europa League contro il Celto Vigo
"Entrambi i giocatori sono qui con noi a Vigo, ma Lewis Ferguson è ancora febbricitante e speriamo che domani stia meglio e che possa essere della partita per darci una mano. Anche Lucumi è in gruppo, ma non si sente ancora al massimo. C'è ancora domani per capire se il tendine che gli da fastidio potrà fermarlo ai box o meno. Se Jhon non dovesse farcela dovremo adattare qualcun altro come, ad esempio, Lykogiannis, che in passato ha ricoperto questo ruolo ogni tanto"
© RIPRODUZIONE RISERVATA