Italiano: “In palio nove punti per centrare il secondo turno. Come stanno Ferguson e Lucumi?…

"Entrambi i giocatori sono qui con noi a Vigo, ma Lewis Ferguson è ancora febbricitante e speriamo che domani stia meglio e che possa essere della partita per darci una mano. Anche Lucumi è in gruppo, ma non si sente ancora al massimo. C'è ancora domani per capire se il tendine che gli da fastidio potrà fermarlo ai box o meno. Se Jhon non dovesse farcela dovremo adattare qualcun altro come, ad esempio, Lykogiannis, che in passato ha ricoperto questo ruolo ogni tanto"