Celta-Bologna, le probabili formazioni

Vincenzo Italiano prova a battere l'emergenza e il Celta Vigo, dovendosi affidare a pochissime rotazioni difensive rimaste. Un sacrificio dietro verrà chiesto a Heggem e Lucumi, soprattutto il colombiano con un tendine in disordine, mentre in fascia tornano Holm e Lykogiannis. Problemi anche in mediana con Ferguson appiedato dalla febbre, toccherà a Moro e Pobega, con Fabbian in posizione di trequarti secondo il Cor Sport. In attacco, Dallinga sarà il centravanti con Orsolini e Rowe a supporto. Nel Celta, 3-4-3 con il tridente offensivo composto da Zaragoza, Jutglà e Swedberg.