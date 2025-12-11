tuttobolognaweb news Repubblica – Celta Vigo test importante, ma non è decisivo

Celta Vigo-Bologna, il punto di Repubblica in vista della partita.
Il Bologna si ritrova in emergenza. Due settimane fa venne inserito Dominguez e non De Silvestri in lista UEFA per far fronte ai tanti infortuni degli esterni. Destino vuole che oggi gli infortuni dei rossoblù siano, per lo più, concentrati nel reparto difensivo.

Il Bologna si presenterà a Vigo senza avere a disposizione due centrali di ruolo: Casale Vitik saranno fuori a lungo, mentre Lucumi è in dubbio. Sarà probabilmente uno tra Lykogiannis Pobega ad affiancare Heggem, unico centrale di ruolo disponibile.

