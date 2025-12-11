Repubblica – Celta Vigo test importante, ma non è decisivo

Il Bologna si ritrova in emergenza. Due settimane fa venne inserito Dominguez e non De Silvestri in lista UEFA per far fronte ai tanti infortuni degli esterni. Destino vuole che oggi gli infortuni dei rossoblù siano, per lo più, concentrati nel reparto difensivo.

Il Bologna si presenterà a Vigo senza avere a disposizione due centrali di ruolo: Casale e Vitik saranno fuori a lungo, mentre Lucumi è in dubbio. Sarà probabilmente uno tra Lykogiannis e Pobega ad affiancare Heggem, unico centrale di ruolo disponibile.