CorSport – Celta Vigo, con le italiane mai ko da 25 anni

La squadra spagnola è una vera e propria bestia nera per le squadre italiane, questo il punto del Corriere dello Sport.

Tornando al Celta Vigo, gli spagnoli sono imbattuti da cinque partite di fila contro squadre italiane. L'ultima sconfitta dei galiziani risale al marzo 2000, quando vennero sconfitti dalla Juventus al Delle Alpi di Torino, tuttavia, il ritorno in casa del Celta terminò con un netto 4-0 in favore degli spagnoli. Il Balaidos si può definire, quindi, come storicamente tosto per le squadre italiane: nessuna squadra dello Stivale ha mai vinto su questo campo. Sarà compito di Italiano e dei suoi ragazzi provare a riscrivere (nuovamente) la storia questa sera.