Pavan (TuttoJuve): “Bologna gara da non sbagliare, ma i bianconeri…”

Così Massimo Pavan, giornalista di Tuttojuve, sul momento dei bianconeri: “C’è solo un piccolo grande problema, questa squadra non trasmette certezze e capacità di resistere alle pressioni. Ho paura a dire che Bologna è una gara da non sbagliare, perché questa squadra negli ultimi anni, a parte poche occasioni, ha sempre toppato nella gara chiave".