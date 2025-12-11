Pavan (TuttoJuve): “Bologna gara da non sbagliare, ma i bianconeri…”

Dopo la vittoria per due a zero sul Pafos, che ha rilanciato le chance di qualificazione della Juventus in Champions League, la squadra di Spalletti si appresta a preparare la trasferta di domenica a Bologna.
Massimo Pavan, giornalista di Tuttojuve
Così Massimo Pavan, giornalista di Tuttojuve, sul momento dei bianconeri: “C’è solo un piccolo grande problema, questa squadra non trasmette certezze e capacità di resistere alle pressioni. Ho paura a dire che Bologna è una gara da non sbagliare, perché questa squadra negli ultimi anni, a parte poche occasioni, ha sempre toppato nella gara chiave".
