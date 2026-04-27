Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Schira: “Il Bologna pianifica sei acquisti per l’estate”

mercato

Schira: “Il Bologna pianifica sei acquisti per l’estate”

Schira: “Il Bologna pianifica sei acquisti per l’estate” - immagine 1
Sei innesti per il mercato estivo del Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Una rifondazione, se non proprio una vera rivoluzione. Sarà un mercato estivo con tanto lavoro da fare per il Bologna, soprattutto in entrata. Secondo l'esperto Nicolò Schira, il club rossoblù è pronto a intervenire massicciamente sulla rosa, con un minimo di sei innesti da portare a termine. L'intenzione, dunque, è effettuare uno o due acquisti per reparto. Così Schira su X:

"Il Bologa sta pianificando 6 nuovi acquisti nella finestra di mercato estiva: un portiere - un terzino destro - un difensore centrale - un centrocampista - un terzino sinistro - un attaccante", il messaggio del giornalista sui social.

Leggi anche
Italiano e la difesa a tre: schierata una volta sola in 224 partite
Settore Giovanile – Under 17 ai playoff

© RIPRODUZIONE RISERVATA