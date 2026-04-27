Una rifondazione, se non proprio una vera rivoluzione. Sarà un mercato estivo con tanto lavoro da fare per il Bologna, soprattutto in entrata. Secondo l'esperto Nicolò Schira, il club rossoblù è pronto a intervenire massicciamente sulla rosa, con un minimo di sei innesti da portare a termine. L'intenzione, dunque, è effettuare uno o due acquisti per reparto. Così Schira su X:
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tuttobolognaweb news Schira: “Il Bologna pianifica sei acquisti per l’estate”
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Schira: “Il Bologna pianifica sei acquisti per l’estate”
Sei innesti per il mercato estivo del Bologna
"Il Bologa sta pianificando 6 nuovi acquisti nella finestra di mercato estiva: un portiere - un terzino destro - un difensore centrale - un centrocampista - un terzino sinistro - un attaccante", il messaggio del giornalista sui social.
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