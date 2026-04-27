Schira: “Il Bologna pianifica sei acquisti per l’estate”

Una rifondazione, se non proprio una vera rivoluzione. Sarà un mercato estivo con tanto lavoro da fare per il Bologna, soprattutto in entrata. Secondo l'esperto Nicolò Schira, il club rossoblù è pronto a intervenire massicciamente sulla rosa, con un minimo di sei innesti da portare a termine. L'intenzione, dunque, è effettuare uno o due acquisti per reparto. Così Schira su X: