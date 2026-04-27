Italiano e la difesa a tre: schierata una volta sola in 224 partite

L’allenatore in conferenza stampa ha poi spiegato che l’idea era quella di schierare una difesa a tre fittizia, con Lucumi in posizione più avanzata e con compiti di regista difensivo, ma la scelta è parsa strana, primo perché non l’aveva mai fatta, secondo perché di solito sono soluzioni che si testano in ritiro pre stagione, con tempo per poterci lavorare, sostiene il Carlino. In ogni caso, l’idea non ha pagato e la nona sconfitta casalinga nelle ultime dodici di campionato al Dall’Ara ha fatto storcere il naso a una parte di tifosi con i primi fischi da tanto tempo a questa parte. Una sola volta, in Coppa Italia, Italiano aveva usato la difesa a tre. Allenava la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna di Motta, che venne sconfitto ai rigori dopo aver colpito tre legni.