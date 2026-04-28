Schira: “Bologna su Elia Caprile, ma costa…”

Il Bologna al lavoro per acquistare un portiere? La stagione difficile di Lukasz Skorupski , per via degli infortuni, e di Federico Ravaglia , con qualche errore di troppo, ha aperto il fronte delle riflessioni, ma molto dipenderà anche dal budget e dalle possibilità di mercato.

Secondo l'esperto Niccolò Schira, il club rossoblù sarebbe sulle tracce del portiere 25enne Elia Caprile, oggi in forza al Cagliari. Il club sardo lo ha riscattato dal Napoli la scorsa estate per 8 milioni di euro, ma l'ottima stagione disputata ne avrebbe fatto lievitare il valore. Infatti, per il collega, oggi la valutazione del Cagliari è di 25 milioni di euro. Su Caprile ci sarebbero anche l'Inter e il Tottenham.