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Carlino – Italiano prova a scuotere il Bologna

Carlino – Italiano prova a scuotere il Bologna - immagine 1
Oggi alla ripresa degli allenamenti Italiano punterà alle ultime partite per ricucire col pubblico. Questo il commento del Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

Vincenzo Italiano oggi parlerà alla squadra alla ripresa degli allenamenti provando a scuotere un po' i suoi ragazzi. "Chi mi conosce sa che se c'è uno che non molla niente quello sono io.", ha detto l'allenatore rossoblù dopo il ko con la Roma. Questo Bologna non è perfetto e Italiano lo sa, tuttavia, ancora ci si domanda dove sia finito quel Bologna che incuteva timore agli avversari. Non è, però, l'ora dei rimpianti: bisogna mandare un segnale ai tifosi, la stagione non si può chiudere tra i fischi. In questi giorni in cui la città si divide tra "Italiano in" e "Italiano out" bisognerà innanzitutto provare a terminare la stagione nel migliore dei modi. Se l'Europa sembra impossibile per il prossimo anno non lo è restare aggrappati ad una posizione in classifica che rappresenterebbe il minimo sindacale. Ora, bisognerà pensare solamente a finire la stagione.

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