Carlino – Italiano prova a scuotere il Bologna

Vincenzo Italiano oggi parlerà alla squadra alla ripresa degli allenamenti provando a scuotere un po' i suoi ragazzi. "Chi mi conosce sa che se c'è uno che non molla niente quello sono io.", ha detto l'allenatore rossoblù dopo il ko con la Roma. Questo Bologna non è perfetto e Italiano lo sa, tuttavia, ancora ci si domanda dove sia finito quel Bologna che incuteva timore agli avversari. Non è, però, l'ora dei rimpianti: bisogna mandare un segnale ai tifosi, la stagione non si può chiudere tra i fischi. In questi giorni in cui la città si divide tra "Italiano in" e "Italiano out" bisognerà innanzitutto provare a terminare la stagione nel migliore dei modi. Se l'Europa sembra impossibile per il prossimo anno non lo è restare aggrappati ad una posizione in classifica che rappresenterebbe il minimo sindacale. Ora, bisognerà pensare solamente a finire la stagione.