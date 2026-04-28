Cor Sport – El Azzouzi, il ginocchio è un bivio

E' tornato il problema al ginocchio per El Azzouzi, in prestito all'Auxerre. Questa l'analisi del Corriere dello Sport.

Il prestito all' Auxerre era un modo per far trovare continuità ad El Azzouzi. Tuttavia, il percorso del ventiquattrenne è stato fortemente condizionato da infortuni.

Il centrocampista ha collezionato solamente undici presenze totali, rimanendo ai box per quasi 20 partite. Proprio nelle scorse settimane El Azzouzi è stato a Bologna per sottoporsi ad una serie di controlli approfonditi da parte dello staff medico rossoblù. La società vuole avere un quadro chiaro per la prossima stagione: la sua permanenza dipenderà in gran parte dalla condizioni fisica. Le prossime settimane saranno fondamentali per il futuro di El Azzouzi. Molto dipenderà dalle risposte del ginocchio. Tuttavia, il Bologna osserva con attenzione senza accelerare le decisioni.