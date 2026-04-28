Cor Sport – Speranza Napoli per Joao Mario

Ieri Joao Mario si è sottoposto agli esami medici che hanno evidenziato una lesione non grave del retto femorale.

Il terzino portoghese, con ogni probabilità dovrà star fuori un paio di settimane, puntando quindi al rientro per la partita con il Napoli. Con il calendario agli sgoccioli l'infortunio di Joao Mario può pesare: in questi mesi il portoghese si è ritagliato il suo spazio a suon di buone prestazioni. A Casteldebole sono in corso riflessioni sulla sua possibile permanenza. Tra poche settimane verranno le decisioni sulla prossima stagione: un rinnovo del prestito è uno scenario da non escludere. Prima di ogni decisione sul futuro, però, ci sarà il presente. Prima bisognerà terminare il campionato, dopodiché si potrà iniziare a discutere di permanenza.