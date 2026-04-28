Carlino – Senza Europa si fa dura, aumenta il rischio di 3 o 4 cessioni

L'Europa League ha portato nelle casse rossoblù 22 milioni e a Casteldebole hanno iniziato a fare i calcoli, senza coppe i pezzi da vendere potrebbero essere 3 o 4. Lucumi è ad un passo dall'addio mentre Orsolini è in bilico per questioni legate al rinnovo. Se Saputo non vorrà un passivo, il Bologna sarà costretto a cedere altri pezzi pregiati. Per Rowe c'è la fila: Premier e Galatasaray hanno già iniziato a muoversi. Stesso discorso per Castro e Ferguson. C'è una possibili rivoluzione alle porte di Casteldebole. Il compito di decidere chi cedere e chi tenere sarà della dirigenza e del futuro allenatore, aspettando Italiano ora la palla passa a Saputo e Fenucci.