Mercato – Italiano, le ambizioni e l’Europa: futuro da scrivere. Ma da Napoli…

Si parla molto del futuro di Vincenzo Italiano. Se da un lato la società ha espresso parole chiare 'vogliamo proseguire con lui' ha affermato l'Ad Claudio Fenucci sabato, dall'altro il tecnico ha rimandato la palla nel campo del club, perché le aspettative della piazza si sono alzate e Italiano nel post partita contro la Roma lo ha fatto intendere, segno che due anni in Europa hanno portato tutti a guardare al Bologna da un'altra prospettiva: ovvero quella europea. La sensazione è che l'allenatore, nei prossimi colloqui con la società, chiederà di poter tornare a cavalcare i viaggi in coppa