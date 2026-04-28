Gazzetta – Svolta in procura: nessun dirigente tra gli indagati

Continuano ad arrivare informazioni riguardanti l'inchiesta sugli arbitri. Fonti della Procura di Milano ieri hanno garantito che nell'elenco delle persone indagate non ci sono tesserati dell'Inter o di altri club. Si parla dei nerazzurri perché le partite al centro dell'indagine sono 2: Bologna-Inter di campionato e Inter-Milan di Coppa Italia. Oltre a queste due gare nel fascicolo delle indagini ci sono anche Udinese-Parma, Salernitana-Modena dell'1 e dell'8 marzo 2025, insieme ad Inter-Verona, le prime 2 sono state indagate per la designazione arbitrale, mentre le altre per interventi non consentiti in sala VAR.