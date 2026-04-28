Cor Bo – Tante prove, una sentenza: servono rinforzi

Per Italiano è iniziato il tempo degli esperimenti. Il tecnico rossoblù è alla quarta gara consecutiva con un undici iniziale differente. Col Lecce, Pessina ha protetto i pali al posto di Ravaglia anche se, tuttavia, è sembrata una semplice scelta di turnover in vista del ritorno di Europa League.

A Birmingham Italiano ha invertito gli esterni: Miranda a destra e Joao Mario a sinistra. Contro la Juventus la novità è stata Helland: il giovane norvegese è stato schierato per la prima volta dal primo minuto. L'ultimo esperimento di Italiano è stata la difesa a tre sabato contro la Roma. Anche questa volta, tuttavia, l'esperimento non è andato a buon fine. Si ha quasi l'impressione che l'allenatore rossoblù stia guardando al futuro: senza Freuler o Lucumi potrebbe essere utile cercare nuove opzioni già da ora a prescindere da chi siederà sulla panchina del Bologna il prossimo anno.