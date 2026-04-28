Una mezza rivoluzione a Casteldebole. Ne è sicuro il Cor Sport, che oggi parla del futuro del Bologna, in una estate con tanto lavoro da fare sul mercato.
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tuttobolognaweb news Bologna, che budget per il mercato? Decide Saputo. Italiano vuole…
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Bologna, che budget per il mercato? Decide Saputo. Italiano vuole…
Quali piani per il Bologna? Toccherà a Joey Saputo
Prima, però, si passa dal presidente, che dovrà stabilire obiettivi e budget. Sartori e Di Vaio potrebbero dover cambiare mezza squadra, ma lo faranno con ridotto margine economico oppure Joey Saputo metterà a disposizione 20-25 milioni per fare mercato indipendentemente da quelli che saranno incassati? Aspetti che verranno analizzati e chiariti nelle prossime settimane e il primo interessato è Vincenzo Italiano, che vuole legittimamente una squadra competitiva. Un allenatore pronto a restare perché felice, e non per il contratto, sarebbe una garanzia. Le ambizioni del club, dunque, le scopriremo quando Joey Saputo avrà comunicato all'Ad Claudio Fenucci i piani per l'estate, scrive Claudio Beneforti.
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