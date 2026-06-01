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Sartori: “Contenti di aver preso Tedesco”

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Sartori conferma l'arrivo di Tedesco
Redazione TuttoBolognaWeb

E' arrivata la conferma, in attesa dell'ufficialità. Come riportato dal collega Massimo Guerrieri a E'Tv Rete 7, il direttore tecnico del Bologna Giovanni Sartori ha confermato l'arrivo di Domenico Tedesco sulla panchina rossoblù.

La dirigenza del Bologna era infatti presente alla Virtus Arena per gara 2 di semifinale Scudetto contro la Reyer, con Sartori anche l'amministratore delegato Claudio Fenucci, e lì è arrivata la certezza: Tedesco sarà il nuovo tecnico del Bologna. 'Siamo molto contenti di averlo preso' le parole pronunciate da Sartori e riportate da Guerrieri nel corso della trasmissione Il Pallone nel 7.

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