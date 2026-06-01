Una tragedia, non ci sono altre parole. E' scomparso oggi Marios Oikonomou dopo nove giorni in terapia intensiva in seguito a un incidente in moto a Giannina. Una inversione a U di un'auto, secondo le ricostruzioni, e il violento impatto. Immediatamente operato, Oikonomou è poi scomparso oggi pomeriggio all'ospedale di Giannina. Uno dei suoi compagni al Bologna in Serie A, Anthony Mounier, lo ha ricordato così su Instagram:
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Mounier ricorda Oikonomou: “Ti chiamavo il greco, eri sempre pronto ad aiutarmi”
Il ricordo di Anthony Mounier
"‘Il greco’ come ti chiamavo. Oggi è un giorno triste. Eri sempre con il sorriso pronto ad aiutarmi. Riposa in pace mon frère Marios. Ti voglio bene. Un pensiero alla sua famiglia e a chi lo ha conosciuto", le parole di Mounier.
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