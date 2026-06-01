Mounier ricorda Oikonomou: “Ti chiamavo il greco, eri sempre pronto ad aiutarmi”

Una tragedia, non ci sono altre parole. E' scomparso oggi Marios Oikonomou dopo nove giorni in terapia intensiva in seguito a un incidente in moto a Giannina. Una inversione a U di un'auto, secondo le ricostruzioni, e il violento impatto. Immediatamente operato, Oikonomou è poi scomparso oggi pomeriggio all'ospedale di Giannina. Uno dei suoi compagni al Bologna in Serie A, Anthony Mounier, lo ha ricordato così su Instagram: