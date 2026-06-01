La Juve attiva la clausola per chiudere definitivamente il rapporto con Motta

La Juve chiude definitivamente il proprio rapporto con Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano era in possesso di ancora un anno di contratto fino al 2027, ma la Vecchia Signora ha attivato la clausola in suo possesso per risolvere anticipatamente il vincolo.

La Juve farà scattare la clausola nel mese di giugno, liberandosi di ogni contratto con Motta a fronte di un corrispettivo di 3.5 milioni netti di ingaggio, andando così a risparmiare sul lordo. Motta, ex rossoblù, sarà ora libero di accordarsi con un altro club e riprendere la sua carriera in panchina, probabilmente all'estero tra Spagna e Portogallo.