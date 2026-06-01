La Juve chiude definitivamente il proprio rapporto con Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano era in possesso di ancora un anno di contratto fino al 2027, ma la Vecchia Signora ha attivato la clausola in suo possesso per risolvere anticipatamente il vincolo.
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La Juve attiva la clausola per chiudere definitivamente il rapporto con Motta
Motta e la Juve si liberano da vincoli
La Juve farà scattare la clausola nel mese di giugno, liberandosi di ogni contratto con Motta a fronte di un corrispettivo di 3.5 milioni netti di ingaggio, andando così a risparmiare sul lordo. Motta, ex rossoblù, sarà ora libero di accordarsi con un altro club e riprendere la sua carriera in panchina, probabilmente all'estero tra Spagna e Portogallo.
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