Bologna Under 18, giovedì scattano i playoff contro l’Atalanta

Il Bologna Under 18 ha chiuso la propria stagione regolare al terzo posto in classifica, con uno splendido cammino fatto di 20 vittorie e 7 pareggi che portano così a un bottino di grande livello pari a 67 punti in 36 giornate.

Ora via ai playoff, che partiranno tra qualche giorno contro un avversario molto forte come l'Atalanta, che ha chiuso la stagione al sesto posto in seguito a un emozionante ultimo turno. La formula prevede una sfida in gara secca, con il Bologna che potrà anche pareggiare per passare in Semifinale, ma nel corso dei 120 minuti. In caso di parità al 90’, infatti, si procederà con due tempi supplementari, mentre non sono previsti i calci di rigore. La vincente della sfida affronterà la Roma (2°) nel penultimo atto giovedì 11 giugno, mentre dall’altra parte del tabellone Torino (4°) e Cesena (5°) si sfideranno in casa dei granata per volare alla Semifinale contro l’Inter (1°). La finalissima è prevista a Cesena sabato 13 giugno.