Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex rossoblù Marios Oikonomou

Oikonomou era rimasto vittima di un incidente in moto una settimana fa, quando il suo veicolo si era scontrato con un auto che stava facendo una inversione a u. Oikonomou era stato subito trasportato in ospedale dopo i soccorsi immediati sul posto, ma l'impatto aveva provocato gravissime lesione alla testa che hanno reso necessario l'intervento chirurgico immediato, poi il ricovero in terapia intensiva, ma dopo nove giorni Oikonomou ci ha lasciato. Il cordoglio del Pas Giannina: 'Oggi la famiglia del PAS Giannina è in lutto. Marios Economou, un ragazzo che si è guadagnato l'amore e il rispetto di tutti noi, ci ha lasciati prematuramente. Abbiamo condiviso momenti di gioia, impegno e difficoltà insieme. Sempre con un sorriso, sempre con gentilezza. Ai suoi cari, al nostro Presidente e padre Giorgos Economou e alla sua famiglia, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Il suo ricordo rimarrà vivo in tutti noi. Mario, ti ricorderemo con affetto. Possa la tua memoria essere eterna'.