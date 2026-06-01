Con Domenico Tedesco ormai allenatore in pectore del Bologna, gli annunci dovrebbero arrivare entro mercoledì, i dirigenti iniziano a lavorare sul mercato per migliorare la rosa a disposizione del nuovo tecnico.
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Mercato – Per il post Lucumi torna di moda Oosterwolde
Oosterwolde torna obiettivo del Bologna con Domenico Tedesco
Una scelta fondamentale sarà quella del sostituto di Jhon Lucumi. Il difensore colombiano, in scadenza nel 2027, non ha rinnovato il contratto e sta confermando la sua idea, già maturata l'estate scorsa, di lasciare Bologna. Il club rossoblù non può trattenerlo stavolta, perché andrebbe a parametro zero senza un incasso per il cartellino: si vuole incassare una ventina di milioni di euro e poi reperire un sostituto. Secondo il Resto del Carlino, sarebbe tornato di moda Jayden Oosterwolde, difensore già cercato in passato da Sartori e allenato al Fenerbahce proprio da Domenico Tedesco. Lo scoglio? La richiesta dei turchi di venti milioni di euro.
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