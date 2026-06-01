Mercato – Per il post Lucumi torna di moda Oosterwolde

Una scelta fondamentale sarà quella del sostituto di Jhon Lucumi. Il difensore colombiano, in scadenza nel 2027, non ha rinnovato il contratto e sta confermando la sua idea, già maturata l'estate scorsa, di lasciare Bologna. Il club rossoblù non può trattenerlo stavolta, perché andrebbe a parametro zero senza un incasso per il cartellino: si vuole incassare una ventina di milioni di euro e poi reperire un sostituto. Secondo il Resto del Carlino, sarebbe tornato di moda Jayden Oosterwolde, difensore già cercato in passato da Sartori e allenato al Fenerbahce proprio da Domenico Tedesco. Lo scoglio? La richiesta dei turchi di venti milioni di euro.