Federico Ravaglia ha vissuto una stagione da protagonista collezionando ben 25 presenze a causa degli infortuni di Skorupski e dei fitti impegni della squadra tra campionato e coppe. Nonostante qualche incertezza e i 45 gol subiti non gli abbiano garantito il posto da titolare fisso, il club rossoblù lo considera un elemento affidabile e integrato, esprimendo la chiara intenzione di trattenerlo per non privarsi del suo talento.
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Cor Sport – Ravaglia al bivio: restare secondo o cercare una maglia da titolare?
Ravaglia deve pensare al suo futuro. Un'ulteriore stagione da secondo a casa sua o la maglia da titolare altrove?
Tuttavia, dopo aver assaporato la continuità sul campo, Ravaglia si trova ora davanti a un bivio cruciale per la propria carriera: accettare di fare nuovamente il secondo nella sua città natale oppure cercare una nuova sistemazione che gli garantisca una maglia da titolare altrove. La decisione finale spetterà al giocatore, diviso tra l'ambizione professionale e il forte legame affettivo con il Bologna.
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