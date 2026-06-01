Cor Sport – Ravaglia al bivio: restare secondo o cercare una maglia da titolare?

Federico Ravaglia ha vissuto una stagione da protagonista collezionando ben 25 presenze a causa degli infortuni di Skorupski e dei fitti impegni della squadra tra campionato e coppe. Nonostante qualche incertezza e i 45 gol subiti non gli abbiano garantito il posto da titolare fisso, il club rossoblù lo considera un elemento affidabile e integrato, esprimendo la chiara intenzione di trattenerlo per non privarsi del suo talento.