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Carlino – Tedesco disegna il nuovo Bologna: fari puntati su Odgaard e Bernardeschi

Carlino – Tedesco disegna il nuovo Bologna: fari puntati su Odgaard e Bernardeschi - immagine 1
Come cambia il Bologna con il calcio di Tedesco
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna si prepara a una svolta tattica sotto la guida di Tedesco, noto per il suo gioco verticale e flessibile basato principalmente sul 4-2-3-1 o 4-3-3.

Questa nuova filosofia di gioco potrebbe favorire il rilancio di Jens Odgaard sulla trequarti e rimettere al centro del progetto tecnico Federico Bernardeschi. Mentre il tecnico sarà impegnato a capire quali siano i giocatori più adatti alle sue esigenze, sul fronte del calciomercato, la dirigenza rossoblù sta già lavorando al rinnovo di contratto di Orsolini e valutando nuovi innesti mirati: piacciono in particolare Sven Mijnans e Peer Koopmeiners dell'AZ Alkmaar, oltre ai giovani esterni d'attacco Aranda, Zeballos (Boca Juniors) e Addai (Qarabag). Il centrocampo e le corsie laterali rimangono i reparti più soggetti a modifiche, complici le scadenze dei contratti e i possibili addii di elementi come Lykogiannis e Joao Mario.

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