Carlino – Tedesco-Bologna, ci siamo: risolto il contratto con il Fenerbahce, ora la firma

Come riporta il Carlino, ora manca soltanto la firma ufficiale sul contratto, che dovrebbe legarlo al club rossoblù per due stagioni (con ingaggio da 2-2,5 milioni, bonus inclusi) più un'opzione per il terzo anno a favore della società. L'accordo è nato dal forte desiderio del tecnico di intraprendere questa nuova sfida in Serie A e dalla condivisione del progetto societario basato su sostenibilità e plusvalenze. Tedesco porterà con sé a Bologna uno staff collaudato, guidato dal fratello Umberto come capo dei match analyst. L'annuncio ufficiale dell'ingaggio è atteso a breve, mentre la presentazione alla stampa avverrà quasi sicuramente la prossima settimana a Casteldebole.