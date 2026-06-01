Domenico Tedesco ha superato l'ultimo ostacolo per diventare il nuovo allenatore del Bologna, raggiungendo l'accordo di rescissione con il Fenerbahce grazie a una buonuscita di circa 1-1,5 milioni di euro.
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tuttobolognaweb news Carlino – Tedesco-Bologna, ci siamo: risolto il contratto con il Fenerbahce, ora la firma
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Carlino – Tedesco-Bologna, ci siamo: risolto il contratto con il Fenerbahce, ora la firma
Tedesco, sciolti tutti i nodi, è finalmente pronto per questa avventura in rossoblù
Come riporta il Carlino, ora manca soltanto la firma ufficiale sul contratto, che dovrebbe legarlo al club rossoblù per due stagioni (con ingaggio da 2-2,5 milioni, bonus inclusi) più un'opzione per il terzo anno a favore della società. L'accordo è nato dal forte desiderio del tecnico di intraprendere questa nuova sfida in Serie A e dalla condivisione del progetto societario basato su sostenibilità e plusvalenze. Tedesco porterà con sé a Bologna uno staff collaudato, guidato dal fratello Umberto come capo dei match analyst. L'annuncio ufficiale dell'ingaggio è atteso a breve, mentre la presentazione alla stampa avverrà quasi sicuramente la prossima settimana a Casteldebole.
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