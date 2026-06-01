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Carlino – Tedesco-Bologna, ci siamo: risolto il contratto con il Fenerbahce, ora la firma

Carlino – Tedesco-Bologna, ci siamo: risolto il contratto con il Fenerbahce, ora la firma - immagine 1
Tedesco, sciolti tutti i nodi, è finalmente pronto per questa avventura in rossoblù
Redazione TuttoBolognaWeb

Domenico Tedesco ha superato l'ultimo ostacolo per diventare il nuovo allenatore del Bologna, raggiungendo l'accordo di rescissione con il Fenerbahce grazie a una buonuscita di circa 1-1,5 milioni di euro.

Come riporta il Carlino, ora manca soltanto la firma ufficiale sul contratto, che dovrebbe legarlo al club rossoblù per due stagioni (con ingaggio da 2-2,5 milioni, bonus inclusi) più un'opzione per il terzo anno a favore della società. L'accordo è nato dal forte desiderio del tecnico di intraprendere questa nuova sfida in Serie A e dalla condivisione del progetto societario basato su sostenibilità e plusvalenze. Tedesco porterà con sé a Bologna uno staff collaudato, guidato dal fratello Umberto come capo dei match analyst. L'annuncio ufficiale dell'ingaggio è atteso a breve, mentre la presentazione alla stampa avverrà quasi sicuramente la prossima settimana a Casteldebole.

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