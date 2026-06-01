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Cor Sport – Mercato Bologna: Sartori vola ancora in Belgio

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Sartori in Belgio per battere la concorrenza
Redazione TuttoBolognaWeb

Sartori è tornato in Belgio, questa volta per assistere allo spareggio di Pro League tra Gent e Genk, valido per un posto in Conference League.

L'obiettivo del viaggio è visionare alcuni giovani talenti accessibili per le casse rossoblù, tra cui i centrocampisti Delorge, De Vlieger e Araújo del Gent, insieme a Bangoura e Sattberger del Genk. Nonostante i recenti scossoni in panchina, con l'addio di Vincenzo Italiano e l'arrivo ormai prossimo di Domenico Tedesco, la dirigenza emiliana non ferma i propri piani di mercato. Sartori, in costante contatto con Di Vaio per pianificare le strategie e anticipare la concorrenza degli altri club, ha già le idee chiare su come e dove muoversi per rinforzare la squadra.

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