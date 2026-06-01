Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Repubblica – Bologna: retroscena dell’addio di Italiano e la svolta di Tedesco

mercato

Repubblica – Bologna: retroscena dell’addio di Italiano e la svolta di Tedesco

Repubblica – Bologna: retroscena dell’addio di Italiano e la svolta di Tedesco - immagine 1
Repubblica sul retroscena della separazione tra Bologna e Italiano
Redazione TuttoBolognaWeb

Prima dell'annuncio ufficiale di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna, Repubblica ha fatto emergere i dettagli sulle ultime 48 ore.

Il rapporto con Italiano si era già concluso mercoledì dopo un confronto rimasto segreto, riducendo l'incontro di giovedì a Casteldebole a un semplice saluto formale. Il tecnico aveva deciso di lasciare i rossoblù indipendentemente dai piani societari, sperando in una trattativa con il Napoli di De Laurentiis, che è poi sfumata. Di fronte a questa rottura, la dirigenza del Bologna si è mossa con prontezza riattivando i contatti con Tedesco, reduce dalla rescissione con il Fenerbahce. Se da una parte Italiano potrebbe rimanere 'senza impiego' per un'intera stagione, dall'altra Tedesco si presenta sulla piazza emiliana come un'idea originale e stimolante, un respiro internazionale che incuriosisce, firmando un accordo biennale con opzione per il terzo anno.

Leggi anche
Cor Sport – Li cura Tedesco: da Holm a Skorupski, tornano tutti in gioco
Mercato – Como forte su Cambiaghi. Ora le valutazioni con Tedesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA