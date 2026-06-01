Repubblica – Bologna: retroscena dell’addio di Italiano e la svolta di Tedesco

Il rapporto con Italiano si era già concluso mercoledì dopo un confronto rimasto segreto, riducendo l'incontro di giovedì a Casteldebole a un semplice saluto formale. Il tecnico aveva deciso di lasciare i rossoblù indipendentemente dai piani societari, sperando in una trattativa con il Napoli di De Laurentiis, che è poi sfumata. Di fronte a questa rottura, la dirigenza del Bologna si è mossa con prontezza riattivando i contatti con Tedesco, reduce dalla rescissione con il Fenerbahce. Se da una parte Italiano potrebbe rimanere 'senza impiego' per un'intera stagione, dall'altra Tedesco si presenta sulla piazza emiliana come un'idea originale e stimolante, un respiro internazionale che incuriosisce, firmando un accordo biennale con opzione per il terzo anno.