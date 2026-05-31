Mercato – Como forte su Cambiaghi. Ora le valutazioni con Tedesco

La speranza, ovviamente, è che si possano trattenere i big, soprattutto Jonathan Rowe, e per farlo potrebbe essere necessario fare plusvalenza con altri giocatori. Una 'possibilità' se così vogliamo chiamarla, può arrivare da Como, che ha urgente bisogno di giocatori di formazione italiana per le liste Uefa. Uno dei profili attenzionati dalla società lariana è Nicolò Cambiaghi, che con Vincenzo Italiano, anche complice qualche infortunio, aveva progressivamente perso minutaggio. Con il nuovo allenatore ci sarà una valutazione generale sulla rosa e anche sulla base dei pensieri di Tedesco si valuteranno eventuali cessioni. L'asticella per Cambiaghi è tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra alta anche per il Como, ma necessaria per rientrare nei regolamenti Uefa sulle liste. Se Suwarso dovesse arrivare a quella cifra il Bologna potrebbe pensarci.