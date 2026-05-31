Quanto costa un punto? Bologna secondo dietro al…

Calcio e Finanza ha realizzato un’elaborazione sul rapporto tra costo della rosa (monte ingaggi lordo più ammortamenti e costo di eventuali prestiti) e punti conquistati dalle top 10 squadre del campionato. E il Bologna è nelle prime posizioni.

L'analisi è stata fatta sulle big della Serie A della parte sinistra e la migliore in questa speciale classifica, ovvero quella che spende meno per ogni punto, è il Como 1.46 milioni per punto, di poco davanti al Bologna, che è risultato secondo con 1.57 milioni per punto (87.9 milioni il costo totale della rosa). Bene anche la Lazio, che è andata sopra i 2 milioni (2.05) e l'Inter, quarta con 2.26, mentre l'Atalanta è quinta con 2.32 milioni a punto. La peggiore è la Juventus con 3.49 milioni a punto visto il valore complessivo della rosa di 241 milioni.