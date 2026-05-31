Carlino – Tedesco, è l’ora della burocrazia

Tedesco è stato esonerato con metodi bruschi ad aprile, ma ha un contratto fino al 2027 e sta sbrigando tutte le pendenze con il club turco, esattamente come Allegri col Milan prima di passare al Napoli. La sostanza non cambia, sarà lui il nuovo allenatore del Bologna. Tedesco è ora in vacanza con la famiglia ma nel giro di qualche giorno dovrebbe essere annunciato e presentato a metà giugno a Casteldebole. Per lui contratto biennale più opzione per il terzo anno. Serve prima la risoluzione con il Fener per sì ufficiale e definitivo con il club rossoblù. E' lui il prescelto per sostituire Vincenzo Italiano.