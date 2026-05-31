Cor Sport – Il popolo rossoblù vota sì a Tedesco

Bologna si appresta dunque ad accogliere il nuovo tecnico, nato in Italia sì, ma di scuola calcistica tedesca. Tedesco ha dimestichezza con l'Europa, ha fatto la Champions con Schalke e Lipsia e l'Europa League con il Fenerbahce, e sembra l'uomo giusto per rilanciare le quotazioni del Bologna dopo Italiano. Il popolo rossoblù è fiducioso e contento della scelta e Tedesco è un profilo che piace. Anche in Turchia ha fatto proseliti e sui social ormai spopolano le pagine di tifosi turchi che cominceranno a simpatizzare per il Bologna. E' l'effetto Tedesco e del suo calcio, ribattezzato 'Tedesco ball'. Insomma, Bologna vota sì per l'allenatore di Rossano Calabro.