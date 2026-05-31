'Un Tedesco nato in Italia per un Italiano nato in Germania: le 48 ore più calde della primavera sotto le Due Torri sono già diventate materiale per i meme da social' scrive sul Cor Sport Stefano Brunetti.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Cor Sport – Il popolo rossoblù vota sì a Tedesco
news
Cor Sport – Il popolo rossoblù vota sì a Tedesco
I tifosi rossoblù votano sì per Domenico Tedesco
Bologna si appresta dunque ad accogliere il nuovo tecnico, nato in Italia sì, ma di scuola calcistica tedesca. Tedesco ha dimestichezza con l'Europa, ha fatto la Champions con Schalke e Lipsia e l'Europa League con il Fenerbahce, e sembra l'uomo giusto per rilanciare le quotazioni del Bologna dopo Italiano. Il popolo rossoblù è fiducioso e contento della scelta e Tedesco è un profilo che piace. Anche in Turchia ha fatto proseliti e sui social ormai spopolano le pagine di tifosi turchi che cominceranno a simpatizzare per il Bologna. E' l'effetto Tedesco e del suo calcio, ribattezzato 'Tedesco ball'. Insomma, Bologna vota sì per l'allenatore di Rossano Calabro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA