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Holm, altro infortunio e addio mondiali

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Holm si fa male e salta il mondiale: altro infortunio muscolare
Redazione TuttoBolognaWeb

Non c'è pace per Emil Holm che continua a mostrarsi fragile a livello fisico con continui e ripetuti infortuni. L'ultimo è maturato in ritiro con la nazionale svedese.

La federazione ha parlato di infortunio muscolare per il terzino passato a gennaio, in prestito con riscatto, dal Bologna alla Juventus. Holm si è fermato in allenamento e dovrà stare fermo diverse settimane, ciò significa che non potrà prendere parte al mondiale statunitense. Inoltre, il 30 giugno Holm tornerà ufficialmente un giocatore del Bologna dato che la Juventus non ha intenzione di riscattarlo a 15 milioni di euro.

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