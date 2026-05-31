Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Gazzetta – Bologna di Tedesco senza moduli fissi, ma con Freuler…

mercato

Gazzetta – Bologna di Tedesco senza moduli fissi, ma con Freuler…

Gazzetta – Bologna di Tedesco senza moduli fissi, ma con Freuler… - immagine 1
Il punto della Gazzetta dello Sport sulle idee tattiche di Tedesco
Redazione TuttoBolognaWeb

Punto tattico oggi sulla Gazzetta dello Sport in attesa che Domenico Tedesco, in pectore nuovo allenatore del Bologna, firmi il suo nuovo contratto biennale con opzione.

L'allenatore può giocare sia con la difesa a tre che con la difesa a quattro, ma senza schemi fissi. Il nuovo tecnico vuole una squadra che sappia cambiare e Gazzetta pone sul tavolo il 4-2-3-1 e il 3-4-3- Nel primo caso, davanti ci sarebbero Castro centravanti con Orsolini e Rowe larghi e Bernardeschi trequartista, mentre nel secondo Orsolini e Bernardeschi larghi con Dallinga prima punta. Qualche incognita in più in difesa, dove Lucumi verrà quasi certamente ceduto: in caso di difesa a quattro Helland e Heggem centrali, mentre passando a tre ci sarebbe l'aggiunta di Vitik. Ma è centrocampo che si gioca un'altra partita, ovvero quella della permanenza di Remo Freuler. Tedesco non vorrebbe perderlo anche se lo svizzero è in scadenza e proverà a convincerlo a rimanere.

Leggi anche
Cor Sport – Tedesco e il Bologna: feeling nato nel 2024
Carlino – Ulivieri: “Tedesco scelta ambiziosa, Sartori non ha mai...

© RIPRODUZIONE RISERVATA