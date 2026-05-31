Gazzetta – Bologna di Tedesco senza moduli fissi, ma con Freuler…

L'allenatore può giocare sia con la difesa a tre che con la difesa a quattro, ma senza schemi fissi. Il nuovo tecnico vuole una squadra che sappia cambiare e Gazzetta pone sul tavolo il 4-2-3-1 e il 3-4-3- Nel primo caso, davanti ci sarebbero Castro centravanti con Orsolini e Rowe larghi e Bernardeschi trequartista, mentre nel secondo Orsolini e Bernardeschi larghi con Dallinga prima punta. Qualche incognita in più in difesa, dove Lucumi verrà quasi certamente ceduto: in caso di difesa a quattro Helland e Heggem centrali, mentre passando a tre ci sarebbe l'aggiunta di Vitik. Ma è centrocampo che si gioca un'altra partita, ovvero quella della permanenza di Remo Freuler. Tedesco non vorrebbe perderlo anche se lo svizzero è in scadenza e proverà a convincerlo a rimanere.