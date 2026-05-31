Cor Sport – Tedesco e il Bologna: feeling nato nel 2024

Rapporto molto forte tra l'allenatore e il direttore, e Tedesco sta già studiando le partite del Bologna: serve valutare l'organico per arrivare pronto. Nel giro di 48 ore è prevista la firma, scrive il Cor Sport: Sartori e Di Vaio in continuo contatto con Tedesco che firmerà un biennale. La dirigenza, una volta capito che Italiano non sarebbe rimasto, ha iniziato a tempestare di telefonate Tedesco, nella figura di Sartori che ne ha parlato con Di Vaio e Fenucci, lavorando sotto traccia alla pista. Tedesco ha dato disponibilità, proprio per il rapporto nato nel 2024, e mostrato grande entusiasmo per questa nuova avventura. Sarà la sua prima esperienza in Serie A e tra domani e martedì sbarcherà a Casteldebole.