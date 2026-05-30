Carlino – Ulivieri: “Tedesco scelta ambiziosa, Sartori non ha mai sbagliato…”

Domenico Tedesco al posto di Vincenzo Italiano : è questa la scelta del Bologna . Il tecnico di Rossano Calabro sarà il nuovo allenatore dei rossoblù: accordo raggiunto ieri. Questo il pensiero di Renzo Ulivieri al Carlino:

“La scelta di Tedesco la definirei ambiziosa, non lo conosco approfonditamente ma per lui parla ciò che ha fatto. Di sicuro chi lo conosce meglio di tutti è Sartori, uno che sceglie sempre gli allenatori con criterio. Non è un caso che il Bologna negli ultimi anni non abbia mai sbagliato una scelta”.