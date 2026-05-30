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Carlino – Ulivieri: “Tedesco scelta ambiziosa, Sartori non ha mai sbagliato…”

Le parole di Renzo Ulivieri al Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

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Domenico Tedesco al posto di Vincenzo Italiano: è questa la scelta del Bologna. Il tecnico di Rossano Calabro sarà il nuovo allenatore dei rossoblù: accordo raggiunto ieri. Questo il pensiero di Renzo Ulivieri al Carlino:

“La scelta di Tedesco la definirei ambiziosa, non lo conosco approfonditamente ma per lui parla ciò che ha fatto. Di sicuro chi lo conosce meglio di tutti è Sartori, uno che sceglie sempre gli allenatori con criterio. Non è un caso che il Bologna negli ultimi anni non abbia mai sbagliato una scelta”.

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