Domenico Tedesco al posto di Vincenzo Italiano: è questa la scelta del Bologna. Il tecnico di Rossano Calabro sarà il nuovo allenatore dei rossoblù: accordo raggiunto ieri. Questo il pensiero di Renzo Ulivieri al Carlino:
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Carlino – Ulivieri: “Tedesco scelta ambiziosa, Sartori non ha mai sbagliato…”
Le parole di Renzo Ulivieri al Carlino
“La scelta di Tedesco la definirei ambiziosa, non lo conosco approfonditamente ma per lui parla ciò che ha fatto. Di sicuro chi lo conosce meglio di tutti è Sartori, uno che sceglie sempre gli allenatori con criterio. Non è un caso che il Bologna negli ultimi anni non abbia mai sbagliato una scelta”.
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