Un paio di giorni per ufficializzare Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna, giusto il tempo per l'ex ct del Belgio di risolvere le sue situazioni contrattuali con il Fenerbahce.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Cor Bo – Dopo Tedesco via al mercato
mercato
Cor Bo – Dopo Tedesco via al mercato
Il punto del Corriere di Bologna
Una volta dato il via al nuovo corso sarà tempo dei summit di mercato per far partire ufficialmente la campagna di rafforzamento del Bologna. Tedesco è tecnico flessibile e in carriera ha fatto sia difesa a tre che a quattro e in rossoblù valuterà il da farsi in base ai giocatori a disposizione. Venerdì c'è il primo passo ufficiale della stagione con la stesura dei calendari. Primi nodi da risolvere, Remo Freuler che è in scadenza di contratto e Jhon Lucumi che va in scadenza nel 2027, senza dimenticare Jonathan Rowe, corteggiato dalla Premier e con proposte da 40 milioni che potrebbero arrivare a breve.
© RIPRODUZIONE RISERVATA