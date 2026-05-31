Cor Bo – Dopo Tedesco via al mercato

Una volta dato il via al nuovo corso sarà tempo dei summit di mercato per far partire ufficialmente la campagna di rafforzamento del Bologna. Tedesco è tecnico flessibile e in carriera ha fatto sia difesa a tre che a quattro e in rossoblù valuterà il da farsi in base ai giocatori a disposizione. Venerdì c'è il primo passo ufficiale della stagione con la stesura dei calendari. Primi nodi da risolvere, Remo Freuler che è in scadenza di contratto e Jhon Lucumi che va in scadenza nel 2027, senza dimenticare Jonathan Rowe, corteggiato dalla Premier e con proposte da 40 milioni che potrebbero arrivare a breve.