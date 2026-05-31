Carlino – Passi avanti per il rinnovo di Orsolini: Riccardo VI

Per il Resto del Carlino ci sono stati passi avanti nei colloqui tra il club e i suoi agenti per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2027. Con l'arrivo di Domenico Tedesco, ora Orsolini dovrà decidere se sposare il nuovo progetto tecnico. Sarebbe il suo sesto allenatore da quando è a Bologna, cioè gennaio 2018, dopo Donadoni, Inzaghi, Mihajlovic, Motta e Italiano. La scelta è di quelle importanti, perché il contratto in scadenza nel 2027 significa o rinnovo oppure cessione per evitare un parametro zero. Qualche giorno fa il diesse Marco Di Vaio ha parlato di 'piccoli passi avanti' nella trattativa e a Casteldebole si dicono moderatamente fiduciosi. Chissà che Tedesco non possa metterci una parola decisiva.