Cor Sport – Li cura Tedesco: da Holm a Skorupski, tornano tutti in gioco

'Da Skorupski a Holm, tornano tutti in gioco' si legge in prima pagina: anche Dallinga e Dominguez sotto esame. L'ultima parola spetterà al nuovo tecnico. Ogni partenza e ogni conferma è rimessa in discussione con il nuovo corso in panchina: "Quando cambia l’allenatore tutto viene rivisitato, e ciò vale sia per quei calciatori che sembravano in mezzo al guado, che per quelli che sembravano certi di non muoversi' scrive Claudio Beneforti. Può tornare in gioco Holm, che la Juve non riscatterà, ma anche Dallinga potrebbe avere una chance, ma anche Skorupski e Dominguez tornano in gioco. Questi ultimi due, scrive Stadio, sarebbero stati messi in vendita con la permanenza di Italiano.