Gazzetta – Il Bologna pensa al post-Lucumí: piacciono Leysen e Viery

Con la probabile partenza anche di Nicolò Casale, la dirigenza rossoblù ha messo nuovamente nel mirino Fedde Leysen, difensore mancino classe 2003 in forza all'Union Saint-Gilloise e seguito dagli scout emiliani da oltre due anni. Leysen, reduce dalla vittoria della Coppa nazionale e accostato a diversi club tedeschi, rappresenta il profilo ideale per la retroguardia. Parallelamente, il Bologna segue con forte interesse anche un'altra pista internazionale: si tratta di Viery, promettente centrale mancino del 2005 di proprietà del Gremio. Per il giovane talento brasiliano il club di appartenenza avrebbe però già rifiutato una prima offerta, fissando il prezzo del cartellino a circa 15 milioni di euro.